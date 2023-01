Résultats définitifs du scrutin législatif: L’Udbn déterminée à se relever de son échec

Vues : 3

Suite aux résultats du scrutin législatif du 08 janvier 2023 proclamés par la Cour Constitutionnelle, le parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN), s’est adressé à ses militants et à l’ensemble des électeurs qui lui ont accordé leurs suffrages. En effet, il ressort des chiffres rendus publics par la Haute juridiction, que cette formation politique est crédité de 1,07 % des suffrages exprimés. « Nous en prenons acte. Mais ce score extrêmement insatisfaisant et bien loin des efforts et des ambitions de nos braves militantes, militants et sympathisants sur l’étendue du territoire national, appelle de notre part, quelques observations et réflexions approfondies », a réagi le Bureau Exécutif National du parti à travers un communiqué en date du jeudi 12 janvier 2023. Dans ce message signé du porte-parole du parti, Jules Léandre Kiti, le parti a observé le jour du vote des « cas de bourrage d’urnes, d’intimidations, de nombreux cas de découragement » de ses militants et sympathisants qui se sont rendus dans leurs centres de vote habituels et ont eu la désagréable surprise de se voir notifier qu’ils sont mutés ailleurs, parfois à des kilomètres plus loin. « Beaucoup de cas d’impossibilité de vote de citoyens avec la pièce « C’est Moi » initiée par l’ANIP. Bien d’autres cas de situations déplorables dans le déroulement du vote, nous ont convaincus que si le processus électoral a connu des avancées notables (que nous saluons), le déroulement du scrutin, en lui-même, a été entaché de certaines pratiques que nous croyions révolues , car ne devant plus prévaloir dans le contexte de réforme du système partisan », indique le communiqué. Malgré ses irrégularités, le parti ne compte pas déposer un recours. Les instances dirigeantes et les structures décentralisées de l’UDBN disent être conscientes de leur part de responsabilité dans ce résultat. « À l’interne , nous mènerons les réflexions approfondies, indispensables afin de nous relever de cet échec, qui, loin de nous faire capituler, reste porteur de beaucoup de leçons édifiantes pour les Braves Amazones et Vaillants Soldats UDBN, déterminés à avancer et qui ont foi en leurs capacités intrinsèques à réaliser leurs rêves légaux et légitimes », a fait savoir le porte-parole du parti. Le Bureau Exécutif National de l’UDBN salue la bravoure de ses militantes, militants et sympathisants. « Notre parti prend acte donc des résultats proclamés par la Cour Constitutionnelle et invite tous ses militants et sympathisants au calme, à la sérénité, à la culture de la paix et à l’expression du vrai patriotisme, quoi que cela puisse nous coûter au regard de nos intérêts partisans », a-t-il invité.

Alban Tchalla