Rachidi Gbadamassi sur les résultats des législatives: « Nous avons compris les enseignements issus du scrutin »

Après la proclamation des résultats des législatives dont il était candidat, l’ex-député Rachidi Gbadamassi s’est adressé aux militants et militantes ainsi qu’aux institutions en charge de l’organisation de cette élection. Prenant acte des résultats proclamés et de son échec, Rachidi Gbadamassi a remercié en premier lieu Dieu, qui fait grâces selon sa volonté. « Il donne aussi bien ce qui est amer que ce qui est sucré », a-t-il dit. Ses remerciements vont aussi à l’endroit du peuple béninois dans son entièreté pour son esprit de paix et d’attachement à la démocratie. « Nous remercions la Cour Constitutionnelle et la CENA pour leur professionnalisme et leur neutralité. Ces deux institutions ont fait un bon travail qui honore le Benin. Tout est bien et qui finit bien. Par conséquent, nous acceptons le verdict des urnes et prônons par la même occasion les valeurs républicaines de Paix, de Démocratie, de Patriotisme et de Développement », a souligné l’ancien député. Tout en souhaitant beaucoup de courage, un plein succès et un bon vent aux candidats élus, Rachidi Gbadamassi a rassuré l’opinion qu’il a compris les résultats des urnes. « Nous rassurons les uns et les autres que nous avons compris les messages et enseignements issus du scrutin du dimanche 8 janvier 2023. En dépit de tout, ce qui demeure et demeurera continuellement c’est le Benin, notre chère patrie », soutient-il.

Alban Tchalla