Législatives 2023: Les 109 députés élus installés  le 12 février

Elus à l’issue du scrutin du dimanche 8 janvier dernier pour le compte de la 9ème législature, les nouveaux députés seront installés dans leur fonction parlementaire le 12 février 2023. Il s’agit de 109 élus parlementaires issus des trois partis gagnants de ces élections dont deux de la mouvance à savoir : l’Union Progressiste Le Renouveau, le Bloc Républicain et Les Démocrates, seul parti de l’opposition. Ces élections législatives ont vu la participation de 7 partis politiques, mais c’est finalement l’Union Progressiste Le Renouveau, le Bloc Républicain et Les Démocrates qui ont obtenu les suffrages nécessaires atteignant ainsi la barre des 10% qui vont siéger. Ils ont décroché respectivement 53, 28 et 28 sièges au parlement. Notons que, contrairement aux élections de 2019 où seuls deux partis de la mouvance, à savoir l’UP d’alors devenue UP-R et le BR avaient siégé à l’Assemblée Nationale, cette fois-ci, l’opposition y sera bien représentée avec les 28 députés élus sur la liste du parti Les Démocrates.

Alban Tchalla