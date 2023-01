Enseignements des législatives 2023: Talon change définitivement le paysage partisan 

Vues : 36

Les législatives du dimanche 08 janvier 2023 tirent presqu’à leur fin avec la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle dans la nuit du jeudi 12 janvier dernier. Ainsi, la 9ème législature en téléchargement s’annonce avec une configuration digne d’un pays démocratique. C’est heureux lorsqu’on sait que le parlement, contrairement aux quatre dernières années, sera composé de deux forces politiques soutenant le pouvoir, l’Union Progressiste le Renouveau (53 sièges) et le Bloc Républicain (28 sièges) ainsi qu’une autre émanant de l’opposition, le parti Les Démocrates (28 sièges). Trois partis d’envergure nationale qui ont pu tirer leur épingle du jeu sur les sept formations politiques en compétition. Ces élections, selon bon nombre d’observateurs, n’ont pas surtout manqué de consacrer la pertinence des choix des réformes politiques engagées par le président Patrice Talon, dès son arrivée au pouvoir en 2016. Celle la plus emblématique demeure la réforme du système partisan. A ce scrutin législatif, le Bénin a aligné 7 listes de candidatures. Un nombre pour le moins rationnel contrairement aux multitudes de partis qui se bousculaient auparavant à la ligne départ à chaque élection. Et au bout de compte, seuls 3 partis réalisent les minima pour siéger à l’Assemblée Nationale. Conclusion : la rationalisation du paysage partisan est définitivement engagée. L’action politique en bénéficiera en termes d’homogénéité, de consistance et d’efficacité.

C’est fini. Il n’existera plus au sein du parlement béninois, des majorités à géométrie variable qui ne favorisent pas une action gouvernementale sérieuse. Ceux qui ont ironisé les réformes entreprises sous la rupture devraient en vérité dire merci à un seul homme, Patrice Talon. S’ils tempêtaient tout le temps contre ces réformes à une certaine époque, les voici désormais rentrés dans les rangs, et en sont de grands bénéficiaires, aujourd’hui, demain et plus tard. Comme dans les grandes démocraties au monde, pour ne pas citer le cas du congrès américain, similaire du parlement béninois avec ses éternelles deux forces politiques contradictoires, les Démocrates et les Républicains, le Bénin, retrouvera le même chemin, sans doute d’ici à là. Signe de la maturité progressive de ses fils et filles quant à la gestion efficace et efficiente de la cité.

Christian Tchanou