Cérémonie de distinction : Sa majesté Dada Agonlinhossou Yeto kandji, Roi d’Agonlin décoré en Belgique

Photo de famille au terme de la cérémonie de distinction

Le Bénin vient de se faire encore révélé au plan international de par son dévouement à la tradition et à la promotion de sa culture. C’est ce qui lui a valu une distinction à travers le Roi de la région d’Agonlin, Sa majesté Dada Agonlinhossou Yeto kandji qui a été décoré, le vendredi 13 janvier 2023, à Charleroi en Belgique pour acte de courage, de dévouement et d’humanité. Cette cérémonie de distinction rentre dans le cadre du renforcement de la bonne relation de collaboration existant entre le Bénin et la Belgique depuis de longues années à travers l’engagement de divers acteurs de chacun des deux pays.

C’est le Président Provincial du Hainaut et également Président du Comité de Liaison des Associations Patriotiques de Charleroi, Guy Misson qui a présidé ladite cérémonie de distinction pour acte de courage, de dévouement et d’humanité entre la Société Royale Philanthropique des médaillés et décorés de Belgique et la Cour royal d’Agonlin du Bénin. Ceci, en collaboration avec le consul honoraire du Bénin à Liège (Belgique), Docteur Akando Benoît et en présence de plusieurs grandes personnalités dont le Directeur Générale de la Police de Charleroi, le Président National et Provincial MAES RUDY et quelques autorités Politico-administratives.

Sa majesté Dada Agonlinhossou Yeto kandji, Roi d’Agonlin

Au cours de cette cérémonie d’envergure dédiée à la distinction de Sa majesté Dada Agonlinhossou Yeto kandji, roi d’Agonlin, Organisateur en Chef du Haut Conseil des Rois du Bénin, d’autres acteurs actifs dans cette collaboration entre les deux pays se sont également vus distinguer à divers rangs. Il s’agit du Prince Éric Alla honoré et médaillé pour preuve de reconnaissance et d’excellence en tant que Chargé de Mission de Sa majesté Yeto kandji, roi d’Agonlin, suivis de deux autres Ministres européens près la Cour Royale d’Agonlin dont Luis Coromina venant de Barcelone et Dr Samuel Creppy venant de Las Palmas. Au terme de ladite cérémonie, les différents acteurs ont adressé leurs remerciements à l’endroit de la Société Royale Philanthropique des Médaillés et Décorés de Belgique qui leur a fait honneur pour leur participation active à l’évolution de la collaboration entre les deux entités. Ils ont ensuite réitéré leur engagement à donner le meilleur de leur génie pour que cette collaboration perdure.

Assise Agossa