Election triomphale du BR dans la 14è CE: Le député Séibou Assan impose son leadership à Copargo

Le parti Bloc Républicain est parvenu à s’imposer dans la commune de Copargo grâce à son leader l’he Assan Séibou, candidat suppléant du ministre d’état Bio Tchané. Le député du parti, Assan Séibou, voué aux gémonies, s’est évertué méthodiquement à Copargo et a est désormais en mesure de renouveler le contrat de confiance avec ses électeurs. En effet, dans la commune de Copargo, son fief, il n’y a pas de recherche comparative à faire avec les partis adverses. Le Bloc Républicain est le plus grand favori des législatives. Tenant compte des résultats sortis des urnes ce dimanche dans la commune de Copargo, le BR est le parti largement choisi par les électeurs avec 7.859 voix devant l’UP le Renouveau qui obtient 6689 voix. Le parti Les Démocrates vient en troisième position avec 2760 voix. Selon plusieurs analystes politiques de la localité, ce résultat n’aurait surpris personne. Puisque le député et ses soutiens font figure de proue dans la commune. Ainsi, l’honorable Assan Séibou vient ainsi de conserver la suprématie du parti dans sa commune de Copargo, infligeant ainsi une déculottée aux oiseaux de mauvais augures qui le sous estimaient et vendaient moins chère sa peau. Comme lui, ses équipes n’ont pas démérité dans les arrondissements de la commune. Car la compilation des chiffres montre de façon significative l’hégémonie du parti BR dans tout Copargo y compris les hameaux. Comme un seul homme, femmes, jeunes et vieux se sont fortement mobilisés derrière l’honorable SEIBOU Assan pour le porter majoritairement, l’amenant à remporter l’élection au plan communal sur tous ses adversaires. Cette réélection du député confirme à maintes égards le leadership du député Assan Séibou dans son fief. Comme lui, ses camarades candidats du parti bloc républicain dans les autres commune de la même circonscription n’ont pas courbé l’échine. A titre illustratif, dans la commune Ouaké, le BR décroche 10140 voix, LD (8186) et UP le Renouveau (2819). A Bassila, Les Démocrates viennent en tête avec 15850 voix, le BR directement avec 12771 voix. Le parti UP le Renouveau obtient 5506 voix. Le total donc des voix de la 14e Circonscription met BR largement en tête avec 30.770 voix. Les Démocrates: 26.796 et 15.005 voix pour UP le Renouveau.

Alban Tchalla