Suite à la proclamation des grandes tendances : Expérience Tèbè promet poursuivre son engagement et lance les jalons pour 2026

Le présidium ce jeudi à ma déclaration de presse

Après la proclamation des grandes tendances des résultats issus des législatives de janvier 2023, le parti du Mouvement populaire de libération par la voix de son président Expérience Tèbè a fait une déclaration de presse dans la soirée de ce jeudi 12 janvier 2023 au siège du parti. A cette occasion, il a remercié tous les militants et sympathisants des balayeurs pour avoir participé à une élection inclusive dans la paix et la quiétude.

A l’entame de sa déclaration, le président Expérience Tèbè a d’abord su reconnaitre le mérite de ses candidats qui ont mouillé le maillot afin d’obtenir 31 641 de voix, selon les grandes tendances proclamées par la CENA. Un résultat qui reste selon le leader des balayeurs une belle victoire pour le jeune parti. « Des milliers de nos compatriotes ont fait le choix du Mouvement Populaire de Libération. Un choix de conviction. Un choix d’engagement citoyen qui révèle la volonté de ces derniers et du peuple béninois de rompre avec la gestion hasardeuse et déshumanisante de notre pays. C’est pourquoi il me plait ici d’adresser ma plus profonde gratitude à tous ceux qui nous ont fait confiance », a déclaré Expérience Tèbè.

Déterminé pour changer le cap, le Mouvement Populaire de Libération (MPL) promet ne pas passer aux oubliettes le peuple béninois délaissé et ignoré. « Notre performance à ce scrutin est un carburant dans nos ailes pour nous pousser à plus d’initiatives, à plus de dévouements au service de notre peuple », a laissé entendre Expérience Tèbè poursuivant que « pour éviter l’accaparement du pouvoir par quelques-uns, plus que jamais, nous poursuivrons notre engagement pour les béninoises et les béninois, avec la persévérance, l’énergie et l’affection que vous nous connaissez ». A en croire Expérience Tèbè, l’absence du parti Mpl au parlement n’émousse en aucune manière, leur ardeur et leur détermination à poursuivre le combat. C’est fort de cela qu’il a pour finir lancé « les jalons pour 2026, en vue de conquérir et gérer le pouvoir d’État, mais également être massivement représentée au parlement et contrôler des mairies ».

Assise AGOSSA