Proclamation des résultats des législatives 2023: La Cour confirme les résultats de la CENA: noms des 109 députés élus

L’attente n’aura pas été très longue. Plus de 24 heures après les tendances provisoires rendues publiques par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), la Cour constitutionnelle a tranché hier dans la nuit. Elle a rendu définitifs, les résultats issus des législatives du dimanche 08janvier dernier, à travers une décision lue devant les médias par son président, le magistrat Razaki Amouda Issifou. Les 109 noms des 109 députés évoqués par la CENA ont été confirmés par la haute juridiction. Ils émanent notamment des trois forces politiques qui ont pu atteindre et dépasser même les 10% des suffrages au plan national exigés par les nouvelles dispositions du code électoral. Il s’agit de l’UP le Renouveau qui vient en tête avec 37,56 % des suffrages pour 53 sièges ; le Bloc républicain (BR) : 29,23 % pour 28 sièges ; Les Démocrates (LD) : 24,16 % pour 28 sièges. Pour ce qui concerne les quatre autres partis en lice disqualifiés pour siéger à la prochaine législature, ils ont obtenu des taux en dessous de 10%. Il s’agit de Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) 4,42%: MOELE – Bénin : 2,29 % MPL : 1,28 % UDBN : 1,07 % Selon la Cour Constitutionnelle, le taux de participation aux législatives 2023 est de 37,79 %. Un taux légèrement en dessous de celui que la CENA a provisoirement annoncé mercredi dernier et qui était de 38, 66%. Il faut noter qu’à la suite de la proclamation faite hier par la Cour constitutionnelle, les partis en lice qui pourraient introduire des requêtes pour diverses raisons disposent d’un délai maximum de 10 jours.

You cannot copy content of this page