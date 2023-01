Presse béninoise: Patrice Talon s’engage pour l’essor des médias

Vues : 2

Le chef de l’Etat s’est prononcé sur l’essor du secteur de la presse et des médias au Bénin ce jeudi 12 janvier 2023. C’était à l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux des institutions et corps constitués de la nation qui s’est déroulée dans la salle des ambassadeurs du palais de la Marina.

Durant une trentaine de minutes, le président sortant de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou en qualité de porte-parole des autres institutions de la République a présenté ses vœux de santé, de succès et de prospérité au chef de l’Etat. Après cet exercice, l’élu du parti du grand baobab est revenu sur le fonctionnement actuel de toutes les institutions de la République. Il n’a pas aussi manqué de révéler les difficultés que rencontrent certaines institutions dont la Cena qui a besoin d’un siège digne de nom et du médiateur de la République dont l’institution mérite de meilleures conditions à l’image de son rôle pour le développement du pays.

Après avoir reçu les vœux et une écoute attentive des doléances du porte-parole des institutions, le chef de l’Etat est revenu de manière particulière sur le secteur de la presse et des médias. Il a ainsi instruit le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication ((Haac), Prospère Morétti afin d’engager dans un bref délai des réformes pour l’essor du 4e pouvoir. «Je voudrais assigner une mission particulière à la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la Communication, celle d’engager des consultations sérieuses avec les acteurs de la presse nationale afin de proposer au gouvernement assez vite les axes d’une réforme ambitieuse et pertinente du secteur», a laissé entendre Patrice Talon. Il poursuit que « personne n’ignore en réalité que le secteur des médias au Bénin mérite une thérapie d’envergure pour favoriser l’avènement de véritables entreprises de presse dans lesquelles les professionnels bénéficient des conditions de vie descente pour cesser d’être exposés aux vices, à la précarité et à l’incertitude du lendemain ».

Assise A.