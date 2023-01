Discours du Chef de l’Etat, Patrice Talon à la présentation de vœux avec les corps constitués  « Les progrès réalisés nous obligent à garder le cap… »

Vues : 3

A la faveur de la cérémonie de présentation de vœux ce jeudi des Institutions de la République au Chef de l’État, le président du parlement sortant, a déclaré que : « La huitième législature de l’Assemblée nationale égrène ses derniers jours, avec le sentiment du devoir patriotique accompli ». Il s’est surtout félicité au nom de ses collègues députés, du soutien permanent de l’exécutif, notamment dans la mise à disposition des ressources, à travers le budget de l’institution pour la gestion 2023, qui a connu une augmentation proportionnelle à celle du nombre d’élus qui passe de 83 actuellement à 109. Louis Vlavonou a aussi rendu « grâce à Dieu, le Tout-Puissant et aux mânes de nos ancêtres pour la situation paisible et les progrès remarquables qui caractérisent notre pays. » Au nom des présidents des institutions de la République, il a prié que « le Divin Créateur, continue de déverser sur vous lumière et motivation pour le bien de tous »

En réponse, le Président Patrice Talon a d’abord rappelé à l’attention de ses hôtes ses engagements pour la Nation. « Notre leitmotiv est de travailler à améliorer nos conditions générales de vie, mais davantage d’œuvrer à ce que les générations futures de Béninoises et de Béninois aient un sort plus enviable que le nôtre. C’est le sens de notre action à la tête de l’Etat et, de façon générale, les résultats appréciables que nous obtenons sont le fruit de la synergie d’action qui caractérise l’ensemble de nos institutions », a-t-il souligné. « Issue d’un contexte politique difficile, elle a néanmoins su se montrer à la hauteur des enjeux en prenant une part essentielle dans l’œuvre de redressement national que nous avons entreprise pour rompre avec nos tares, poser les jalons de la modernisation du pays, y impulser la bonne gouvernance, et réorganiser en conséquence le système politique. La quantité et la qualité des lois votées au cours de cette mandature, la réforme de l’administration parlementaire pour plus d’efficacité en sont quelques illustrations », a souligné Patrice Talon.

Christian Tchanou