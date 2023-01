Déclaration contre les résultats proclamés sur les législatives: Le parti Les Démocrates invité à apporter les preuves de sa contestation

«Le parti Les Démocrates rejette ce verdict qui ne reflète pas la volonté de notre peuple de faire de notre parti la première force politique de notre pays ». C’est tout en courroux que le président de ce parti d’opposition s’exprimait ainsi dans la nuit du mercredi 11 janvier au siège du parti à Cotonou, à la faveur d’une déclaration à la presse. Eric Houndété s’offusque contre les résultats provisoires publiés dans la matinée de ce même mercredi par le président de la Commission électorale nationale autonome (Cena), 72 heures après la tenue du scrutin législatif 2023. En attribuant à ce parti de l’opposition 28 sièges sur les 109 en jeu, la Cena, selon Houndété a provoqué leur surprise et leur désaccord. Pour lui, les résultats proclamés par cette institution apparaissent aux yeux des responsables du parti Les Démocrates comme « un bafouement » de leur souveraineté. « En décidant de participer aux élections législatives du 8 janvier 2023, l’intention du parti Les Démocrates était de donner l’occasion à nos populations de se réconcilier avec les urnes comme elles en avaient l’habitude depuis le Renouveau Démocratique hérité de la Conférence nationale » a souligné Eric Houndété. Le parti à le croire, s’active déjà à introduire des recours auprès de la Cour Constitutionnelle. A l’occasion de cette déclaration de presse, il n’a pas manqué d’inviter les militants et sympathisants du parti Les Démocrates « au calme et à la sérénité tout en se tenant prêt pour tout mot d’ordre qui conviendrait face à la situation ».

