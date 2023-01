Visite au Bénin du président en exercice de la CEDEAO: Patrice Talon et Umaro Embalo échangent sur la politique et la sécurité

Le Chef de l’Etat, Patrice Talon a reçu ce mercredi 11 janvier au palais de la Marina à Cotonou, son homologue Bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo, président en exercice de la CEDEAO. Les deux Chefs d’Etat ont échangé sur la situation politique actuelle au Bénin, les questions de la sécurité et du développement. Face à la presse, le président Bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo a félicité le peuple béninois pour la tenue dans l’accalmie des élections législatives dont les résultats provisoires ont été proclamés au moment de sa visite. A cet effet, il s’est réjoui de voir les partis de l’opposition participer au scrutin. « J’ai eu quelques entretiens avec le chef de mission d’observation de la CEDEAO qui m’a fait part de comment se sont déroulées les élections dans l’accalmie », a-t-il dit. La stratégie que développe la CEDEAO pour faire face au terrorisme a également été discutée. Pour Umaro Sissoco Embalo, président en exercice de la CEDEAO, le Bénin est un pays qui pèse beaucoup au sein de cette organisation sous-régionale, la CEDEAO. A son tour le président Patrice Talon a rassuré que “ le Bénin tient à jouer sa partition dans notre communauté sous-régionale, aussi bien pour le renforcement de la démocratie, des libertés, de la bonne gouvernance que pour notre sécurité commune, la lutte contre le djihadisme. Le développement des pays africains au moment où la planète traverse des crises, est l’autre sujet que Embalo a abordé avec Talon. Le président Talon suggère l’exploration des solutions internes. “Le monde va mal. Nos pays africains ne font pas exception aux difficultés que connaît le monde. Mais nous avons à prendre nos responsabilités pour trouver des solutions internes pour passer ce cap difficile et pour renouer avec le développement”, a indiqué Patrice Talon.

