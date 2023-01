Vaine polémique des résultats des législatives: Le BR confirme son hégémonie au-delà  des 10%

Vues : 14

Alors que le parti tient le commandement, sa capacité à pouvoir lever des sièges au parlement pour le compte de la 9è législature, a récemment suscité des polémiques sur les réseaux sociaux. A la grande surprise de ceux qui ont très tôt prédit sa disqualification, le BR a, au vu et au su de tous, conservé sa place de la deuxième force politique au plan national. En effet, selon les résultats publiés par la CENA ce mercredi 11 janvier 2023, le BR occupe le 2è rang sur les 7 partis en compétition avec un pourcentage de 29, 17% derrière le parti UP le Renouveau qui a obtenu 37,56%. Ces deux blocs de mouvance sont respectivement suivis par des partis de l’opposition Les Démocrates (24,2%) et la FCBE (2,28%). Moel Bénin a quant à lui réuni 2,28% devant le parti MPL (1,28%). L’UDBN vient en dernière position avec1,07%. De ces pourcentages obtenus et conformément aux dispositions du code électoral, seuls le BR, l’UP le Renouveau, et Les Démocrates sont éligibles au partage des sièges. Une victoire qui aurait probablement déçu ceux qui décernaient avant la CENA et la Cour, une performance en dessous de la barre des 10% au parti. Sur la question, l’on se demande ce qu’envisagent les auteurs des résultats abondamment relayés via les réseaux sociaux ? De source proche de ce parti, l’on dénonce un complot pour déjouer la victoire du parti. Ce qui aurait forcé le parti à sortir un communiqué pour rassurer ses militants. Ils pensent que ces hommes politiques tentent dans leurs manœuvres de convaincre les populations et de mettre la pression sur les organes en charge des élections, ne serait-ce que pour arracher la victoire du parti. Même s’il y a lieu de rappeler que la CENA et la Cour sont les seules institutions habiletés à proclamer les résultats contrairement à ce qu’a remarqué la direction exécutive du BR, certains avouent que cette victoire du parti est le mérite du Secrétaire général national du parti, le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané.

Alban Tchalla