Législatives 2023: FCBE  félicite Les Démocrates et prend acte  des résultats provisoires

Le présidium hier lors de la déclaration

Ce mercredi 11 janvier 2023, après la publication des résultats provisoires de la CENA, le parti FCBE, lors d’une déclaration à la presse, dit avoir pris acte. Cette déclaration a été faite par le Secrétaire exécutif national du parti, Paul Hounkpè. Il a saisi l’occasion pour adresser ses félicitations au parti ” Les Démocrates ” désormais première force de l’opposition. « Nous félicitions le parti Les Démocrates qui se révèle à l’issue de ces élections être désormais la principale force de l’opposition. » a-t-il déclaré. Selon les résultats rendus publics par la CENA, le parti du Chef de file de l’opposition, Paul Hounkpè et tous les autres candidats du parti FCBE qui étaient en lice ne sont pas qualifiés pour siéger à la prochaine législature de l’Assemblée nationale. Les chiffres évoqués par la CENA classent la FCBE à la quatrième place avec 4,44 % des suffrages exprimés au plan national. « Nous en prenons acte », a laissé entendre Paul Hounkpè. Il poursuit : « Nous nous félicitions du parcours de notre parti du début du processus jusqu’à sa fin ». Le chef de file de l’opposition témoigne sa reconnaissance aux candidates et candidats du parti qui, affirme-t-il, « ont su brillamment défendre les couleurs et programme de législature du parti malgré les maigres moyens mis à leur disposition ». En dépit, poursuit-il, des « irrégularités observées dont la déstabilisation du parti FCBE par les

débauchages à coup d’argent et qui ne permettent pas au parti de réunir les 10%, » le parti FCBE reste serein et invite ses militantes et militants au calme et à se tenir prêts pour suivre les mots d’ordre qui seront issus des assises des instances du parti. »

Alban Tchalla