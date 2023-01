8è Circonscription électorale: Samou Seidou Adambi adresse ses remerciements aux militants

Vues : 6

Après les résultats provisoires annoncés par la Cena en attendant les ceux définitifs de la Cour constitutionnelle, le Coordonnateur BR de la 8ème Circonscription électorale, Samou Seidou Adambi a adressé un message à ses militants pour leur implication sans réserve dans la campagne électorale. Par le biais de ce message, il a remercié et exprimé sa gratitude aux électeurs. Des résultats publiés par la CENA, organe en charge de cette élection, son parti Le Bloc Républicain a pu lever un siège dans la Circonscription. « Au nom de la coordination du parti Bloc Républicain de la 8ème Circonscription électorale et au nom des candidats du parti, je voudrais remercier toute la population de la 8ème Circonscription électorale pour sa maturité et sa participation aux élections législatives du 08 janvier dernier », fait-il savoir. Le ministre Adambi a aussi exprimé sa gratitude aux membres des différentes coordinations, à la presse locale et aux artistes qui leur ont accompagnés. « Recevez nos remerciements les plus sincères pour avoir porté loin notre message. À tous ceux qui de près ou de loin nous ont soutenu de quelque manière, recevez notre gratitude et notre reconnaissance », a-t-il écrit. Même si le résultat sorti des urnes ne répond pas aux attentes exprimées, il pense que cela ne devrait en aucun cas les décourager. « Les électeurs nous ont envoyé un message, nous nous devons de le décrypter et apporter les réponses nécessaires à leurs aspirations. Ensemble, nous allons nous relever pour porter plus haut le flambeau du BR et redevenir la première force politique de la 8ème circonscription », s’est-il engagé.

Alban Tchalla