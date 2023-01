Législatives de 2023: Voici les grandes tendances proclamées par la CENA

Le président de la CENA Sacca Lafia a dévoilé les grandes tendances des résultats du scrutin législatif du dimanche dernier. C’est au cours d’un point de presse organisé ce mercredi 11 janvier 2023 au siège de l’institution. A en croire les chiffres évoqués par le président de la CENA, organe en charge de cette élection, le parti Union Progressiste le Renouveau vient en tête, suivi par le Bloc Républicain (BR), et Les Démocrates. Il faut dire que le scrutin s’est généralement tenu dans tous les postes et bureaux de vote. Pour 6600572 inscrits, il y a eu 2.551.547 votants pour un taux de participation de 38,66%. La CENA a noté au total 78106 000 bulletin nuls de ce vote. Voici le pourcentage obtenu par les sept partis en compétition.

