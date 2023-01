Législatives 2023: Pourquoi Les Démocrates revendiquent la victoire avant la CENA et la Cour ?

Vues : 660

Sept partis politiques ont pris part aux législatives du 8 janvier dernier. Mais seul le parti Les Démocrates revendique sa victoire à cor et à cri. C’est un peu comme s’il se reprochait quelque chose. Jusqu’ici en effet, on peut remarquer que tous les autres partis engagés dans la compétition électorale sont restés muets sur leurs résultats. Parce que la loi ne permet à aucune formation politique de donner les résultats à l’étape actuelle. Les dits résultats sont connus de tous et ne sauraient être cachés de quiconque. Sur les 24 circonscriptions électorales, c’est-à-dire sur les 77 communes, on ne saurait afficher les résultats de quelques communes où l’on est arrivé en tête, pour crier victoire. Eric Houndété et les partisans de son parti doivent donc publier tous les résultats de toutes les communes et de toutes les circonscriptions électorales s’ils tiennent à leur crédibilité. Car, en dehors des communes où ils sont arrivés premiers, beaucoup d’autres circonscriptions électorales leur ont échappé. Et sur celles-là, ils ne disent strictement rien.

A. T.