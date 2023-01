Législatives 2023 : Les avancées enregistrées lors du scrutin

Pour la conseillère spéciale de Jacques Ayadji, la première leçon à tirer de ce scrutin est d’abord la participation des partis de l’opposition à ces élections législatives. Une preuve de maturité et de l’instauration de la démocratie au Bénin, selon elle. Au sujet de l’abstinence des électeurs, Imelda Bada a fait savoir que le taux est fortement élevé et qu’il est nécessaire de travailler pour resserrer les liens entre la population et les politiciens. Au cours de l’émission, elle a aussi félicité le chef de l’Etat pour avoir œuvré pour l’établissement d’une liste électorale permettant aux béninois de choisir le candidat qu’ils veulent.

A l’entame de son intervention, le porte-parole du parti Udbn, Jules Léandre Kiti a notifié que les élections législatives comptant pour la 9ème législature se sont déroulées dans la paix et dans la quiétude au Bénin même s’il y a un taux de participation faible des électeurs. « Les béninois ne se sont pas agressés mais ils ne sont pas également sortis massivement. L’affluence n’a pas été comme cela doit être », a-t-il déploré. Cette abstinence selon lui pourrait s’expliquer par le dégoût qu’aurait le peuple béninois d’élire ses représentants à l’Assemblée nationale. S’agissant des « pratiques ignobles des politiques » à la veille des élections qui se manifestaient par le système de porte-à-porte, Jules Léandre Kiti a fait savoir qu’il y a une amélioration compte tenu de ce qui se faisait auparavant. Il a profité de l’occasion pour dénoncer les partis politiques qui ne veulent pas que ces pratiques régressent et s’y adonnent toujours.

