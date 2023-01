Janvier Yahouédéou sur les rumeurs des résultats de vote: « Le BR a maintenu ses positions dans la plupart de ses fiefs traditionnels »

Vues : 134

L’he Janvier Yahouédéou

Au lendemain du scrutin législatif du dimanche 8 janvier 2023, et ce en avant la compilation des résultats et l’annonce des grandes tendances de la CENA, des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux sur le score réalisé par le parti Bloc Républicain. Dans un communiqué de la Cellule de Communication et signé par l’he Janvier Yahouédéou, le parti rassure ses sympathisants et militants qu’il reste la deuxième force politique du pays. A en croire le communiqué, le Bloc Républicain a mis en place des équipes de remontée des résultats de terrain sur toute l’étendue du territoire national. Ceci afin d’apporter à ses militants de la vraie information. « En attendant la compilation des résultats certifiés au niveau arrondissement et publication des résultats provisoires par la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) et la transmission à la Cour Constitutionnelle en vue de la proclamation des résultats définitifs par la Cour Constitutionnelle, le Bureau Politique et le Bureau Exécutif du parti rassurent les militants BR que notre parti est à plusieurs dizaines de Députés élus », peut-on lire dans le communiqué. Tout en rassurant ses militants que leur parti reste la deuxième force politique du pays, l’he Janvier Yahouédéou a précisé que le BR « a maintenu ses positions dans la plupart de ses fiefs traditionnels ».

Alban Tchalla