1ère Circonscription électorale: Le candidat BR Nassirou Bako-Arifari confirme son leadership

Même si la période de mobilisation de l’électorat a été marquée par une rude bataille à Malanville dans la Première Circonscription électorale, qui réunit Kandi, Malanville et Karimama, l’Honorable Nassirou BAKO-ARIFARI, candidat titulaire du parti ‘’Bloc Républicain’’ a confirmé son leadership et a fini par tirer son épingle du jeu et a remporté la victoire sur l’armada déployé par ses adversaires politiques dont Issa Salifou, Alassane Séidou,le Président de la HAAC, le Maire GADO Guidami (un Maire /BR), SANI Ayoubou, Suppléant de l’He Nassirou BAKO-ARIFARI et bien d’autres personnalités de l’UP le Renouveau ressortissants de la Première Circonscription Électorale. Ainsi, malgré l’orage, son parti ‘’Bloc Républicain’’ sort gagnant de la compétition électorale et se positionne deuxième dans la 1ère Circonscription derrière le parti UP le Renouveau à l’issue du scrutin du dimanche passé. Au terme du dépouillement du vote, le parti du cheval cabré a réuni 29 100 voix devant certains partis dont notamment Les Démocrates (16573 voix). Au regard des chiffres provisoires collectés, le parti ‘’Bloc Républicain’’ suit directement l’UP le Renouveau qui a obtenu 39.510 voix. Ces résultats viennent conforter le travail laborieux engagé par le ministre Nassirou BAKO-ARIFARI, candidat titulaire de la Circonscription et ce, malgré la fronde de certains élus du même parti, fronde menée par le Maire de Malanville, Gado Guidami. Pire, toute la force et les ruses déployées par les partis adverses n’ont pas ébranlé l’ancien ministre des affaires étrangères. Député sortant, l’He Nassirou BAKO-ARIFARI a joué avec son équipe de combat menée par son suppléant, l’ancien Maire Inoussa DANDAKOE, un rôle décisif pour décrocher les voix nécessaires, 28.696 voix qui l’assurent déjà de son élection. Un score très honorable qui dépasse largement celui des dernières législatives de 2019. Preuve inéluctable qu’en dépit des intrigues de ses partisans, Nassirou BAKO-ARIFARI est resté imperturbable dans son fief, donnant ainsi une leçon politique au Maire GADO Guidami et son ancien suppléant SANI Ayoubou ainsi que l’Honorable ISSA Salifou qui tenaient à l’ensevelir. Des résultats sortis des urnes, le député Nassirou BAKO -ARIFARI se révèle donc comme un candidat de taille dans la 1ère Circonscription électorale. Et celui sur qui le parti peut compter pour gouverner de manière plus responsable au vu des acharnements auxquels il a dû faire face en travaillant silencieusement et en s’accrochant solidement à la paix. Avec cette élection où les populations lui ont favorablement accordé leurs suffrages, le député Nassirou BAKO-ARIFARI confirme sa place parmi les élites et devrait à coup sûr, continuer à parler de lui sur le plan politique national. Selon des sources concordantes, au terme du scrutin législatif, les populations ont investi le quartier Tassi-Teidji, sis au Stade Communal pour faire part au Ministre et He Nassirou BAKO-ARIFARI leurs recommandations de notifier au Secrétaire Général du parti leur ferme volonté de faire débarquer les camarades qui ramène à contre courant pour « haute trahison » au sein du parti. A cette occasion l’analyse des facteurs favorables et défavorables liés au scrutin qui a lieu dans les cinq(05)Arrondissements de la Commune, a été faite et il est également convenu de dénoncer partout où c’est nécessaire l’utilisation des moyens à des fins de corruption, etc.

A. T.