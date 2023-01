Scrutin Législatif 2023 : Gérard Gbénonchi appelle la Cena à la vigilance

Vues : 12

Gérard Gbénonchi, candidat de l’UP le Renouveau

L’honorable Gérard Gbénonchi candidat de l’UP le Renouveau s’est prononcé au lendemain des élections législatives du 08 janvier dernier sur les irrégularités enregistrées lors du scrutin. En s’éternisant sur les incidents qui se sont produits dans les 11è et 12è circonscriptions électorales, Gérard Gbénonchi a invité la Cena à tenir compte des feuilles de dépouillement au détriment des feuilles de compilation faites par les coordinateurs d’arrondissement qui auraient commis des erreurs dans les calculs. « A l’affichage des feuilles de compilation par les coordonnateurs, il est apparu par endroit que le coordonnateur a commis des erreurs dans la descente des totaux, il a mal fait le reportage. Il y a eu même des tripatouillages sur les chiffres », c’est sur la base de ces constats que le député de la 8ème législature invite la Cena à ne pas se fier uniquement aux feuilles de compilation. Selon le président de la Commission des Finances et des Echanges de l’Assemblée nationale, il a fallu la vigilance des militants présents lors des calculs pour remédier à ces incorrections.

Pour les candidats qui jubilent avant la proclamation des grandes tendances par la Cena et qui affirment que « le reste du boulot se fait à la Cena », l’honorable a dénoncé cette manière de discréditer l’institution et les invite cependant à savoir raison gardée. « On ne fait pas le boulot à place de la Cena, puisqu’elle ne fait que proclamer les tendances sur la base des résultats sortis des urnes. Les résultats ne se fabriquent pas à la Cena. J’invite donc aussi les membres de la Cena à plus de vigilance », a-t-il conclu.

Assise Agossa