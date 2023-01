Réaction du président Talon après son vote: “Maintenant tout le monde va aux élections avec enthousiasme”

Comme tout autre citoyen, le président Patrice Talon a voté à l’EPP Charles Guillot ce matin accompagné de son épouse Claudine. Après avoir accompli son devoir civique, le président Talon a exprimé son satisfecit. « Je suis assez satisfait de ce qui me revient comme compte rendu sur le terrain. Depuis des semaines, le processus se déroule bien. C’est satisfaisant », a-t-il dit avant d’ajouter : « Et je crois que nous sommes en train de tourner définitivement les mauvaises pages de notre récente histoire politique. Maintenant tout le monde va aux élections avec enthousiasme ». Il faut rappeler que cette élection s’inscrit dans le cadre du renouvellement du parlement pour le compte de la 9è législature. Elle revêt un enjeu majeur pour l’opposition qui n’était représentée à l’Assemblée nationale au cours des quatre dernières années.

