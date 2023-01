Premières tendances provisoires : Les Démocrates en tête de peloton   

Vues : 1618

La CENA est la seule institution habilitée à proclamer les tendances provisoires des élections législatives. La Cour Constitutionnelle est chargée d’en publier les résultats définitifs. En attendant que ces institutions légales se prononcent dans quelques jours, le constat qui se dégage de l’ensemble des résultats bruts issus des bureaux de vote ce dimanche, affiche le parti Les Démocrates en tête de peloton dans la majorité des 24 circonscriptions électorales. Les écarts sont parfois larges entre les chiffres de ce parti de l’opposition et ceux d’autres partis qui le suivent directement, notamment l’Union Progressiste le Renouveau que dirige le Professeur Joseph Djogbénou. Pendant que les Démocrates ont entre 50, 60, 80 et 100 voix à leur actif, les candidats progressistes atteignent à peine la moitié. La percée du parti d’Eric Houndété et de Yayi Boni est tellement extraordinaire à certains endroits que même quand on réunit les voix des quatre partis de la mouvance en lice, à savoir UP le Renouveau, BR, Moele-Bénin et Udbn, elles arrivent difficilement à l’atteindre. Même dans les fiefs qualifiés a priori de progressistes ou républicains, les Démocrates ont encore tenu la dragée haute, comme dans les 19ème, 20ème et 21ème circonscriptions électorales, ou encore dans les 6ème et la 8ème circonscriptions électorales.

Tout laisse croire depuis les premiers dépouillements faits hier soir dans les bureaux de vote, que le parti Les Démocrate s’en va opérer un raz-de-marée spectaculaire à l’issue de ces législatives auxquelles sa participation a été accordée de justesse par la Cour constitutionnelle. L’autre constat qu’on peut déjà faire est que les deux autres partis se réclamant de l’opposition à savoir FCBE et MPL n’ont pas fait autant que Les Démocrates si l’on s’en tient aux premiers résultats bruts d’hier, résultats, précisons-le, qui sont provisoires pour le moment. Des voix qui leur sont accordées semblent dérisoires dans la majorité des circonscriptions électorales. Est-ce à dire que les Béninois sont en train de faire la part des choses entre les vrais opposants et ceux qui ne le seraient pas ? Seules les réelles tendances annoncées dans les 24h ou 72 prochaines heures par la Cena pourraient situer davantage les uns et les autres sur le verdict inédit que promet visiblement le scrutin de ce dimanche.

Christian Tchanou