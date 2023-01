Législatives 2023: Le peuple envoie un message fort au pouvoir

Vues : 620

Ce dimanche 08 janvier 2023, le peuple béninois s’est rendu aux urnes pour le renouvellement des membres de l’Assemblée nationale. Si la dernière fois en 2019, l’élection était sur fond de contestation, ce scrutin s’est déroulé dans une atmosphère de cordialité. Au terme du vote de ce dimanche et selon les grandes tendances des résultats provisoires sortis des urnes et collectés par nos envoyés spéciaux, l’opposition, notamment les Démocrates prennent de l’avance sur les partis de la mouvance. Les Démocrates se positionnent comme les grands gagnants de ce scrutin. A Cotonou, Calavi, Parakou, tout comme ailleurs dans les autres grandes villes, le peuple a adhéré à l’appel de ce parti de l’opposition et semble avoir choisi de sanctionner les partis de la mouvance présidentielle. Dans plusieurs bureaux de vote, le message des électeurs, du moins ceux qui sont sortis pour voter, ont dit un NON franc et direct aux partis de la mouvance, notamment l’UPR et le BR qui ont été fortement rudoyés. Tous les indicateurs montrent que l’opposition a la chance de réunir les 10% et de décrocher des députés à l’Assemblée nationale pour constituer une voix dissonante à l’action gouvernementale. Indépendamment du fait que le pouvoir se soit mobilisé pour mettre toutes les chances de son côté, les électeurs ont préféré faire un vote qui s’apparente à un vote ‘’sanction’’. Un message fort envoyé ainsi par le peuple au chef de la majorité présidentielle, Patrice Talon dont la gouvernance est ainsi décriée, en dépit des investissements massifs.

Alban Tchalla