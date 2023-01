Législatives 2023 : Des personnalités réagissent après leur vote

Vues : 32

Après avoir accompli leur devoir citoyen ce dimanche à l’occasion du scrutin législatif, plusieurs personnalités ont donné leur appréciation que voici.

Abdoulaye Bio Tchané, SGN/BR

« C’est à ce prix que notre démocratie va continuer par montrer sa vitalité »

« Je suis très satisfait du déroulement du scrutin à cet endroit précis où je viens d’exprimer mon droit de vote. C’est mon bureau de vote traditionnel. J’y ai retrouvé la même atmosphère de paix et de bonne organisation comme les années antérieures. Je voudrais surtout féliciter la CENA pour la bonne organisation. J’ai vu pas mal de gens en train d’exprimer ce droit. C’est une bonne chose, je demande à ceux qui sont encore à la maison de sortir pour exprimer leur droit civique pour leur parti politique. C’est à ce prix que notre démocratie va continuer par montrer sa vitalité. Mes attentes sont les mêmes depuis le début de la campagne et j’espère que nous allons finir ces élections de façon victorieuse, avec intérêt et passion ».

Le ministre Jean Claude Houssou après son vote

« C’est une fierté pour moi d’appartenir à ce peuple béninois… »

« Je viens de voter avec bonheur et fierté, le bonheur d’accomplir un devoir civique qui est permis à tous les citoyens de ce pays mais aussi d’exercer un devoir civique en tant que citoyen modèle et exemplaire. C’est aussi une fierté pour moi d’appartenir à ce peuple béninois qui montre aujourd’hui aux yeux du monde que sa démocratie est vivante, dynamique et surtout qu’elle est productive. Aujourd’hui c’est une journée électorale comme toutes les autres»

Véronique Tognifodé, Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance

« C’est très important de faire ce choix pour les enjeux pour notre pays… »

« […] Je viens d’accomplir mon devoir civique, je viens de voter au complexe scolaire de Missité. Je voudrais appeler tous mes concitoyens qui sont encore à la maison à sortir massivement pour accomplir leur devoir de vote. C’est très important de faire ce choix pour les enjeux pour notre pays… Je me réjouis de ce que le scrutin se déroule vraiment dans la sérénité et dans la paix»

Anique Florence Djimadja, candidate UP R

« Je me réjouis de constater que le scrutin se déroule dans le calme »

« […] Je viens d’accomplir mon devoir civique à double titre, entant que citoyen d’abord et ensuite entant que candidate. Je me réjouis de constater que le scrutin se déroule dans le calme et que les béninois sortent pour accomplir l’acte civique. Je voudrais remercier toutes les structures en charge des élections pour la qualité du travail qui est fait mais également inviter et exhorter les béninois à sortir massivement pour aller voter. Parce que voter c’est d’abord un devoir civique mais c’est donner la possibilité à des personnes qui peuvent valablement représenter le peuple béninois pour porter leurs doléances, préoccupations et attentes légitimes»