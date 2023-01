Déroulement du scrutin législatif de ce dimanche : Voici les grandes observations  de la Plateforme électorale des OSC

A l’issue du scrutin législatif de ce dimanche, la Plateforme Électorale des Organisations de la société civile du Bénin coordonnée par WANEP-Bénin a fait de grandes observations. Selon elle, dans 94,89% des centres/postes de vote , il n’a pas été noté de tentative de pression, d’intimidation, de menace, de troubles à l’ordre public, de corruption ou de harcèlement d’électeurs. Cependant à l’entrée du PV02 Bureau arrondissement de Tassi-Tédjiboulanga à Malanville ; PV01/Salle de réunion Zindagba/Allada/Atlantique ; il a été signalé des tentatives de distribution d’argent aux électeurs ; des cas de consignes de vote au PV01/EPP Igadougou/Aledjo/Bassila/Donga, au PV01/Hangar Place publique Bohoue/Athiémé/Mono, au PV01/EPP Tozounmè/Groupe A et B/Koudo/Lokossa/Mono. Au total, dans 98,10% des centres/postes de vote, les électeurs ont voté dans l’ordre et la discipline. Des cas de votes multiples ont toutefois été signalés dans le PV01 Hangar place publique Zangbétovali à Vekky à So-Ava ; dans le PV02/EPP Bata à Lissegazoun à Allada.

