Scrutin du 08 janvier 2023: Expérience Tèbè a voté à l’EPP Atiba à Tchetti

Expérience Tèbè mettant le bulletin dans l’urne

Le président du parti Mouvement populaire de libération (Mpl), Expérience Tèbè, comme tout bon citoyen, est allé mettre son bulletin dans l’urne ce dimanche 8 janvier 2023 à l’EPP Atiba à Tchetti dans la commune de Savalou. Après des jours de campagnes, le leader du parti des balayeurs est descendu chez lui dans son poste de vote pour mettre le tampon sur le logo du balai. A l’issue de l’acte, il a exprimé toute sa joie de participer aux élections sans obstacles. « C’est une joie pour moi, mon parti, nos militants et nos sympathisants de voir venir ce jour après plusieurs semaines et mois de durs labeurs sur le terrain. Nous voyons ce jour avec beaucoup d’émotion et de ferveur », a-t-il fait savoir. Témoin de la réticence des électeurs à venir aux urnes, Expérience Tètè « demande à tous les citoyens, tous les béninois de sortir massivement pour accomplir leurs devoirs civiques parce que l’enjeu pour tout le pays, c’est de pouvoir avoir un Bénin nouveau en paix où on peut désigner des députés dignes, raison pour laquelle tout le peuple est appelé à accomplir ce devoir ».

Il faut souligner que le leader Expérience Tèbè est candidat en tête de liste du parti Mpl dans la 10ème circonscription électorale.

Assise Agossa