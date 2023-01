Elections législatives: Un Chef d’arrondissement arrêté à Bantè pour bourrage d’urnes

Ce dimanche 8 janvier 2023 lors du déroulement des élections, le Chef de l’arrondissement de Bantè a été interpellé dans une affaire de bourrage d’urnes. Le mis en cause et ses complices ont été surpris avec des bulletins pré-estampillés qu’ils apprêteraient pour un bourrage d’urnes. Selon les sources, c’était dans une maison avec de jeunes du centre de vote que l’opération est en train d’être menée. Une source locale affirme qu’ils ont été conduits au commissariat de Bantè après leur interpellation.

You cannot copy content of this page