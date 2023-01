Après son vote à Ifangni: Vlavonou exhorte à la confiance aux organes en charge du scrutin

Vues : 7

Le président Vlavonou exprime son vote

Le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou, candidat aux élections législatives, premier titulaire de la liste UP le Renouveau dans la 21ème circonscription électorale a accompli son devoir civique ce dimanche 8 janvier 2023 autour de 10 heures à la place publique de Kpodjava dans l’arrondissement de Kô-Koumolou, commune d’Ifangni. « Mes impressions sont celles de grande satisfaction, de joie et de légitime fierté. Je me réjouis de ce que la campagne s’est déroulée de façon pacifique. Tous les éléments concernés par la campagne se croisaient allègrement, se saluaient, se tendaient la main et se souhaitaient bonne chance. C’est le Bénin qui gagne. Mon souhait est que ce qui a si bien commencé se termine bien », a-t-il déclaré après le vote. Il a saisi la balle au bond pour exhorter les uns et les autres à accepter le verdict des urnes et à faire confiance aux organes chargés de la gestion de ce scrutin. Aux citoyens, il a demandé d’aller voter dans l’ordre et la discipline librement consentis. « Que chacun après le vote rentre chez lui et laisse les organes chargés des élections travailler tranquillement et que chacun attende le verdict des urnes », a expressément lancé le candidat tête de liste de la 21ème circonscription électorale.

Fidèle KENOU