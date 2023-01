Projet de législature : ‘’Le Contrat de la Restauration’’: Le MPL s’engage pour un parlement plus social

Vues : 5

Dans le souci de défendre le peuple béninois et sa démocratie contre l’imposture, la dictature et les brimades sociales qui tendent à déshumaniser le Bénin, le Mouvement Populaire de Libération (MPL) a décidé de participer aux élections législatives comptant pour la 9ème législature afin de résoudre certaines irrégularités qui freinent le développement du pays. Optant pour ce choix, le parti a mis en place une offre de législature concentrée sur ‘’Le Contrat de la Restauration’’, afin de rentrer dans les réalités sociales. Depuis l’ouverture des campagnes électorales lancées il y a une semaine, le MPL renforce son audience et sa popularité auprès des populations à travers des options de développement concrètes. Les offres électorales proposées ne manquent pas de pertinence. Elles reçoivent l’adhésion totale des populations qui ont hâte d’œuvrer à l’effectivité de ces propositions de lois en gestation. Entre autres lois envisagées et soumises à l’appréciation du peuple électeur à l’occasion des campagnes électorales, le parti du logo balai se propose d’œuvrer au vote d’une loi pour l’allocation familiale au profit des familles ayant plus de trois (03) enfants. Il s’agira d’un chèque alimentaire minimal qui prendra en compte le troisième enfant de la famille. Cette loi, s’il venait à être votée sera un grand ouf de soulagement pour les parents qui auront moins de charges et moins de dépenses à faire dans un environnement socioéconomique de jour en jour vulnérable. Le parti d’ Expérience Tèbè travaille d’arrache-pied pour la concrétisation de ce rêve pour le bien-être des populations.

Assise Agossa