21ème CE : Séfou Fagbohoun appelle à voter BR

Vues : 2

Séfou Fagbohoun, Membre du parti Br

L’ancien député Séfou Fagbohoun, membre du parti BR depuis février 2020, a témoigné encore une fois de son attachement au parti du cheval cabré. Reçu le mercredi 04 janvier 2023 sur les ondes de la radio Adja-Ouère, le patriarche Séfou Fagbohoun a passé au crible plusieurs questions liées à l’actualité et surtout sur les élections législatives du 08 janvier prochain. A ce sujet, la référence politique dans le plateau a fait part de son expérience politique et les différentes étapes qui ont jalonnée son parcours. Très engagé pour la cause politique et du développement, Séfou Fagbohoun, membre du parti Bloc Républicain a invité les populations de la 21ème circonscription à soutenir la liste BR car selon lui, c’est le vrai espoir pour le plateau de sortir de ses souffrances. Sur les ondes de la radio Adja-Ouère, l’homme politique a rappelé les populations du Plateau, la bonne foi du parti d’Abdoulaye Bio Tchané en positionnant plusieurs fils de la commune d’Adja-Ouère à la députation.

Après analyse de la situation politique actuelle du pays, l’ancien député Séfou Fagbohoun, a montré avec preuve, les réelles chances des populations à soutenir et voter massivement pour les candidats du parti du Cheval gagnant.

Assise Agossa