Législatives du 08 janvier: Les Évêques appellent au jeûne et à la prière  pour un bon déroulement du scrutin

Vues : 5

La Conférence Episcopale du Bénin (C.E.B.) a tenu du 3 au 5 janvier 2023, à Cotonou sa deuxième session ordinaire plénière pour le compte de l’année pastorale 2022-2023. Plusieurs sujets au cœur des discussions dont les législatives de janvier 2023. Sur la question, les Évêques du Bénin prient pour un bon déroulement du scrutin. Ils renouvellent aussi leur souhait de constater un processus électoral transparent, inclusif, démocratique et pacifique et ont profité de l’occasion pour exhorter tous les fils et filles du Bénin, quel que soit leur bord ou leur appartenance politique, à œuvrer en faveur de la réconciliation, de la justice, de la paix et de l’unité nationale, en mettant l’intérêt général et l’amour du pays au-dessus des intérêts particuliers. Conformément aux décisions issues de la rencontre entre les responsables des différentes religions de notre pays, les Évêques du Bénin invitent tous les chrétiens catholiques, de même que tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, à jeûner et à prier pour le bon déroulement de tout le processus électoral. « Puisse le Dieu des miséricordes éloigner de nous tout danger et continuer de bénir notre pays », ont-ils précisé dans le communiqué. En outre , à l’orée de cette nouvelle année 2023, la Conférence Épiscopale du Bénin formule à l’endroit des fils et filles du Bénin, ses vœux de paix, de joie, de santé, de fraternité, de prospérité et de bonheur sans fin dans le Seigneur, Source de tout bien. Lire ci-après l’intégralité du communiqué issu de cette session.

Alban Tchalla