CAN 2025/Candidature conjointe Bénin-Nigeria: Les atouts d’une ambition affichée

Le Bénin et le Nigeria ont déposé une candidature conjointe pour organiser l’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des Nations. Et quand on voit de près cette candidature, on se rend compte qu’il y a beaucoup d’atouts qui peuvent favoriser l’attribution de cette compétition aux deux pays.

Ce que vous devriez savoir : Annoncée depuis des mois, l’idée de co-organiser la phase finale de la CAN 2025 est bien réelle entre le Bénin et le Nigeria. En effet, le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paqui, l’a certifié. Et selon lui, les deux pays se donnent bel et bien la main pour abriter ensemble cette édition de la grande messe du football continental. C’est ce que témoigne le dépôt dans le délai requis du dossier unique présenté par les deux pays. Un dossier qui fait suite à de nombreux échanges entre les autorités sportives des deux pays. « Nous avons émis l’intention de candidature dans un premier temps et ensuite, on a reçu les documents appropriés. Et c’est après ça que nous avons déposé notre dossier. Ceci dans le délai», indique Claude Paqui.

Cette candidature commune émane de la volonté affichée du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus et de celle du ministre des sports, Oswald Homeky. «Ceci, tenant probablement compte de la volonté affichée du président de la République, Patrice Talon, de marquer positivement son temps dans le domaine du sport et plus particulièrement dans le football», a renchéri le secrétaire général qui ajoute «ce n’est donc qu’une continuité d’un état d’esprit qui a consacré la construction de plusieurs stades dans nos communes, des nombreux efforts du gouvernement dans le domaine du sport en général et du football en particulier».

Ce que vise le Bénin en s’associant au Nigeria : La CAF a prévu qu’il puisse y avoir de candidature conjointe. Et le Bénin à lui seul sait qu’il ne peut pas remplir les conditions. De là, le pays a choisi la formule de co-organisation qui est une opportunité existante. Un choix qui l’a orienté vers le Nigéria, pour se faciliter les choses. Car, avec ses infrastructures, le Nigeria apporte un plus au Bénin dans ce projet. Ce qui constitue un atout de taille ajouté au premier argument qui est que le Bénin n’a jamais organisé cette compétition. «S’il y a plusieurs pays qui désirent avoir l’organisation de cette compétition, je pense qu’on doit d’abord voir lequel de ces pays ne l’a jamais organisé. Et c’est notre premier argument. Le Bénin n’a jamais abrité cette compétition majeure», a souligné le secrétaire général. Il a ensuite laissé entendre que «sur les 6 stades qu’exige la confédération africaine de football, le Bénin va certainement donner 2 et le Nigeria avec qui, il est en duo, va donner 4. Outre le stade Mathieu Kérékou qui est le seul homologué pour le moment, il y a le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo dont la rénovation est déjà programmée et annoncée plusieurs fois par le ministre des sports».

Et l’intérêt du Nigéria : Pour ce que gagne le Nigeria en acceptant cette organisation conjointe, on retient la possibilité pour le pays de revenir au premier plan et de pouvoir abriter des matchs en tant que pays organisateur quand bien même, il a déjà abrité d’autres éditions. On se rappelle de l’édition 2000 que le pays avait déjà co-organisé avec le Ghana qui a vu la finale jouée à Lagos, mais perdue aux tirs aux buts par les Supers Eagles devant les Indomptables du Cameroun. A préciser que la CAN 2025 se jouera à 24 pays participants.

Par ailleurs: C’est la Guinée, pays de l’Afrique de l’ouest, qui avait précédemment été désignée pour abriter cette compétition. Mais, après des visites d’inspections, la Confédération africaine de football, a décidé de lui retirer l’organisation et de l’attribuer à une autre Nation. Peut-être deux! En tout cas, la candidature commune Bénin-Nigéria est en bonne voie pour connaitre un heureux aboutissement.

Anselme HOUENOUKPO