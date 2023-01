Vues : 2

Les militants Up Le Renouveau du onzième arrondissement de Cotonou n’attendent que le 8 janvier pour aller remplir les Urnes par les bulletins de l’Up Le Renouveau. C’est la demande eux faite par Orden Alladatin, Patrice Nobimè-Agbodranfo et Anique Djimandja, qui ont fait pour leur campagne fait le tour de cette localité de Cotonou. Dans une démarche de proximité avec leurs militants, ces candidats ont parcouru Houéyiho, Vodjè et Gbégamey. Ceci, dans une ambiance conviviale. Et face aux populations fortement mobilisées qui leur ont réservé à chaque étape un accueil très chaleureux, ces leaders politiques de l’Union progressiste le Renouveau ont rappelé l’utilité de garder toujours haut la flamme du baobab. Avec leur base, ils ont échangé sur des actions utiles à faire pour qu’au soir du dimanche 08 janvier prochain, l’UP le Renouveau puisse avoir le score le plus impressionnant dans la seizième. A les comprendre, ils sont décidés à ne laisser le moindre grain pour leurs adversaires qui sont également dans la compétition. A cet effet, ils ont invité, les populations qui semblent d’accord avec eux, à passer de concession en concession pour porter le message aux autres non encore touchés.

Anselme H.