Jacques Ayadji entouré des candidats de la 19è CE

Après Adjarra, la délégation conduite par le président du parti Moele-Bénin, Jacques Ayadji s’est rendu à Ouando, municipalité de Porto-Novo, toujours dans la journée de ce mardi 3 janvier 2023 pour échanger avec les populations, afin de les galvaniser, et les mettre en confiance face aux défis qui les attendent pour les prochaines joutes électorales.

A l’occasion de ce meeting, le 2ème titulaire de la 19è circonscription, Paul Agbaossi a informé le public que le parti Moele-Bénin est le seul parti de la mouvance présidentielle qui a désigné un digne fils du 5e arrondissement de la commune de Porto-Novo sur sa liste électorale pour le compte des élections législatives du 8 janvier 2023. Une chose qui ne s’est jamais produite à Ouando. « Aucun enfant de notre localité, Ouando, dans le 5eme arrondissement de Porto-Novo n’a jamais occupé la place de titulaire.

Pour les législatives du 8 janvier, c’est votre fils qui est positionné deuxième titulaire dans la 19e circonscription électorale », a-t-il annoncé publiquement en invitant les populations à remplir leur devoir citoyenle 08 janvier en mettant leur cachet sur la vague bleue. « Notre souhait est qu’au soir du 08 janvier nous ayons une victoire écrasante », a-t-il souligné. A sa suite, la candidate Vodounon Bignon Marielle, titulaire pour les candidatures exclusivement réservées aux femmes, a remercié Jacques Ayadji pour avoir accordé une place importante aux femmes sur sa liste électorale. Selon elle, Moele-Bénin est le seul parti qui a positionné 33% de femmes et 80% de jeunes pour le compte des législatives de janvier de 2023. En s’éternisant sur le projet de législature du parti Moèle Bénin, Marielle a fait savoir au public qu’à Moele-Bénin il n’y a pas de différence entre les couches sociales. «Même les artistes, les handicapés, les paysans, les artisans, étudiants etc sont sur la liste des candidats du parti Moele-Benin», a-t-elle précisé.

La population fortement mobilisée

Prenant la parole devant ce public gonflé à bloc, Jacques Ayadji a invité les populations à voter massivement pour leurs frères et sœurs candidats du parti Moèle Bénin, afin de garantir en tout temps au niveau de la Représentation Nationale, la diversité des voix du peuple, sans préjudice de l’intérêt supérieur de la nation. « Je voudrais vous demander d’accorder votre suffrage aux jeunes aux femmes et aux personnes en situation difficile», a-t-il ajouté. Se référant à la récente rencontre de Patrice Talon et les personnes porteuses de handicaps, Jacques Ayadji a fait savoir au public que le parti de Patrice Talon est Moele-Bénin puisque c’est le seul parti qui va aux élections sous le signe de l’inclusion et en a fait son crédo : «Patrice Talon dans la discrétion soutient Moele-Bénin. Votez Moele-Bénin, et vous verrez que les choses vont changer dans le pays », a conclu Jacques Ayadji.

Soulignons que la 19ème circonscription électorale, est composée des communes de Adjarra, Aguégué, Porto-Novo et Sèmè-Kpodji. Elle compte 6 sieges assurés par Serge Noukpo Ahouansou, Agbaossi Paul Seveho, Minankodé Nabil, Yessoufou Djimon, Kanfonhoué Senami Mireille et Vodounon Bignon Marielle pour les candidatures exclusivement réservées aux femmes.

Assise Agossa