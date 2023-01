Explosion d’une mine artisanale à Karimama: 1 mort et 1 blessé grave enregistrés

Deux personnes sont victimes d’une explosion, le dimanche 1er janvier 2023, dans la commune de Karimama. Empruntant, la voie située entre Kofounou et Mamassy Gourma dans la commune de Karimama, les deux personnes à bord d’un tricycle ont malencontreusement sauté sur une mine artisanale. Ce qui a causé la mort sur le champ d’une d’entre elles selon les informations rapportées par Fraternité fm. La seconde personne gravement blessée, est déjà conduite à l’hôpital pour les soins. L’organe de presse basée dans le septentrion a également précisé « qu’après avoir sauté sur cette mine artisanale, il n’est resté que de la carrosserie du tricycle, des mains et des pieds déchiquetés sur le lieu de l’incident ». Il faut préciser que cette voie est celle que la garde nationale emprunte quotidiennement pour ses opérations en vue d’aller au secours aux soldats positionnés à Kofonou.

