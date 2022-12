6ème Circonscription: Le parti Moele-Bénin à la conquête des électeurs de So-Âva

Vues : 7









Les responsables du parti Moele-Bénin ont fait un meeting à So-Âva avec les candidats de la 6ème Circonscription pour leur campagne électorale. C’est en présence du président du parti, Jacques Ayadji. Il avait à ses côtés plusieurs candidats dont David Koffi Aza, Behanzin Simplice et bien d’autres. Là également, Ayadji et ses leaders ont présenté à la population de So-Âva l’offre de législature de leur parti qui rassure le public. Il s’agit du programme de législature notamment les 20% de revenus sur le salaire des députés élus sur la liste du parti. Tour à tour, les intervenants ont convaincu l’auditoire à voter massivement pour le parti. Fier de retrouver ses frères consanguins, le candidat Behanzin Simplice a égayé et les rassurer de ne pas s’étonner de sa candidat. Puisque pour lui, le parlement appartient à tous les béninois et non uniquement aux milliardaires.

Selon ses explications, Jacques Ayadji a regroupé des artisans, des handicapés, des artistes, des jeunes et des femmes. En langue nationale, il a dit toute la vérité à ses parents qu’il invite à aller répandre la nouvelle aux autres absents à la rencontre. « Quand on sait que demain sera meilleur, c’est dès aujourd’hui que cela se prépare », a-t-il laissé entendre. Après cette rencontre avec la population en présence des candidats du parti dans la 6e circonscription électorale, le cortège de Jacques Ayadji s’est ébranlé sur l’eau pour la rencontre avec les habitants de la cité lacustre.

Alban Tchalla