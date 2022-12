Meilleurs vœux de l’année 2023: Le Recteur Avlessi souhaite une année de prospérité à la communauté universitaire

Vues : 3

Pour la nouvelle année 2023, le Professeur Félicien Avlessi, Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi a présenté ses meilleurs vœux à toute la communauté universitaire et scientifique. Dans son message de vœux, ce jeudi 29 décembre 2022, il a prié pour que tous les efforts consentis avec abnégation par tous les acteurs universitaires, soient couronnés de succès.

Félicien Avléssi, Recteur de l’Uac

« A toute la communauté universitaire, je souhaite de joyeuses festivités de fin d’année et une belle entrée dans l’année nouvelle ». Tel est le souhait du Professeur Félicien Avlessi à tous ses collaborateurs de l’Université d’Abomey-Calavi dont les apprenants, le personnel administratif, technique et de service, les enseignants-chercheurs, les responsables d’entités et ses collaborateurs les plus immédiats que sont la Secrétaire générale, l’Agent comptable et les Vice-Recteurs. Etant donné que chacun provient d’une famille biologique, il s’est joint à tous ces acteurs pour souhaiter à leurs familles respectives, une année 2023 de bonne santé et de paix profonde. « Que vos familles soient les coulisses d’où vous tirerez le plein d’énergie et de joie de vivre pour monter sur la scène de la vie publique. Et pour cette vie publique au sein de la communauté universitaire, je forme à chacun de vous le vœu que vos justes efforts, consentis avec abnégation et persévérance, soient couronnés de succès qui vous ragaillardissent toujours et vous poussent à aller de l’avant », a exprimé le Recteur. Il a souhaité aussi à l’université une année de prospérité dans tous les secteurs : résultats académiques, meilleures performances dans la gouvernance administrative et financière, accroissement des innovations et des résultats de recherche à impact socio-culturel, économique et politique, meilleur positionnement de nos enseignants-chercheurs dans les espaces internationaux de reconnaissance et diversification de nos horizons de coopération interuniversitaire. Pour finir son message, il s’est adressé à ceux qui ont la responsabilité de diriger des services, des départements, des laboratoires, des UFR, des Ecoles doctorales et toutes autres entités de l’université. « Que 2023 vous fasse sensiblement progresser dans les vertus du discernement et de la sagesse pour une protection équitable de l’intérêt de tous, surtout ceux dont on dit qu’ils n’ont personne », a-t-il conclu.

Alban Tchalla