Législatives 2023 dans la 6ème CE : Topanou échange avec les intellectuels et acteurs économiques

Victor Topanou pendant les échanges

L’ex-garde des sceaux du président Boni Yayi, Victor Topanou est candidat sur la liste de l’Union progressiste Le Renouveau (UPR), parti proche du pouvoir de Patrice Talon. Il est le 1er titulaire dans la 6ème circonscription électorale. Dans sa lutte pour assurer sa victoire et par de surcroît celle de sa formation politique, l’universitaire béninois a initié une rencontre entre intellectuels et opérateurs économiques. C’est un groupe de soutien intellectuel restreint de tous profils constitué pour venir en aide à Victor Topanou. L’objectif de ce groupe est d’échanger sur les propositions pour le candidat afin qu’il puisse mobiliser un nombre important de votants à sa cause.

Dans un message qu’il a publié pendant la période du lancement de la campagne électorale, Victor Topanou a révélé que le Bénin avance et change de visage aussi bien sur les plans politique et économique que social et culturel. Selon lui, c’est pour poursuivre ce travail et l’améliorer à certains égards et aller encore plus loin, que lui et sa formation politique travaillent à avoir une large majorité aux prochaines élections législatives pour soutenir et accompagner le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement.

Assise Agossa