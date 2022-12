Collaboration pour la professionnalisation du FIP: La Mairie de Porto-Novo et le CTM-Bénin se donnent la main

Vues : 26

Le Maire de la ville de Porto-Novo, Charlemagne N. Yankoty

La Mairie de Porto-Novo et le Consortium Tourisme par Millions (CTM-Bénin) se donnent la main pour une collaboration fructueuse autour de la professionnalisation du Festival International de Porto-Novo (FIP).

C’est du moins ce qu’on est en droit de retenir des échanges que le Maire de la Ville de Porto-Novo, Charlemagne N. YANKOTY a eus, ce jeudi 29 décembre 2022, avec la délégation du CTM-Bénin.

Dine Bouraïma, Président CTM-BÉNIN

Conduite par son Président, Dine BOURAIMA, cette délégation était composée des membres du bureau exécutif du CTM-Bénin et d’un représentant de Africa Tourisme Monde en la personne de Kasim BALOGOUN.

A cette occasion, Dine BOURAIMA n’a pas caché son admiration pour les efforts qui se font dans le cadre de l’amélioration continue des activités du Festival International de Porto-Novo (FIP) : « …C’est le plus grand festival à caractère international que nous avons au Bénin. Vous faites un travail formidable; car, d’année en année c’est un festival qui prospère et qui prend de l’envergure. » a-t-il témoigné devant l’autorité municipale, les 1er et 2ème Adjoints au Maire et certains cadres de la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Mairie de Porto-Novo. Il a poursuivi en faisant remarquer que le but de leur présence à l’Hôtel de ville est de travailler en symbiose et en synergie avec la Mairie à partir de cette année pour que les années à venir le FIP puisse devenir l’un des meilleurs festivals de l’Afrique.

Cette proposition de collaboration pour rendre le festival international de Porto-Novo plus professionnel est favorablement accueillie par le Maire Charlemagne N. YANKOTY. Il en a profité pour partager avec ses hôtes la nouvelle vision que nourrit le Conseil Municipal pour une organisation pérenne dudit festival. « Nous pensons que pour garantir une certaine pérennité dans l’efficacité du festival, il y a lieu de l’externaliser, de voir comment mettre en place une organisation entièrement autonome dans laquelle la Mairie va se retrouver avec d’autres acteurs qui nous accompagnent… » a-t-il indiqué tout en invitant le CTM-Bénin à se joindre à la Mairie dans cette dynamique en sa qualité d’acteur majeur du tourisme au Bénin.

L’édile de la ville de Porto-Novo a conclu ses propos en ces termes : « …Très rapidement d’abord, une convention va naître pour sceller cette collaboration entre la Mairie de Porto-Novo et le CTM-Bénin et nous verrons ensuite comment nous allons faire pour que le CTM-Bénin siège au sein du Comité qui sera mis en place…»

Fidèle KENOU