8ème Circonscription électorale: Samou Séïdou Adambi reçoit l’assurance des femmes des marchés

Vues : 4

Le ministre Samou Seidou Adambi

Le triomphe du parti Bloc Républicain au scrutin du 08 janvier se précise dans la 8ème circonscription électorale. En liesse populaire le mercredi 28 décembre 2022, les femmes des marchés rose Croix, Arzèkè et autres dans la ville de Parakou, massivement mobilisées, ont accueilli les ténors du parti Cheval cabré avec à leur tête le ministre Samou Seidou Adambi. En tournée de prise de contact des électeurs, ces femmes du deuxième arrondissement de la ville ont rassuré le ministre et ses compagnons que la victoire est acquise. C’est sur ce constat heureux de l’engagement des femmes pour la victoire du parti du cheval blanc cabré, que Adambi et les autres candidats de la liste BR ont échangé avec les femmes. Au menu, les difficultés des femmes, les comportements à adopter pour une période électorale sans perturbation et le vote qu’elles doivent opérer en janvier prochain. « Elles sont totalement acquises à la bonne cause», a fait savoir Samou Séïdou Adambi.

Alban Tchalla