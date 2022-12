15è et 16è Circonscriptions: Jacques Ayadji porté en triomphe par les militants et les populations

Vues : 17

Après les 9è, 10è, 11è Circonscriptions, c’est le tour des populations des 15è et 16è Circonscriptions de recevoir la visite des leaders de la vague bleue. Ceci pour ratisser large au parti à l’issue du scrutin du 08 janvier prochain. A la descente ce vendredi 30 décembre 2022 dans ces Circonscriptions, le président du parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin), Jacques Ayadji a été triomphalement accueilli par des populations. Conduisant en personne le cortège, Ayadji et sa suite ont reçu le soutien indéfectible de leur base à travers des ovations, des slogans, des chants et des danses. C’est un long parcours de mobilisation d’électeurs que ces derniers ont effectué dans la matinée de ce jour, dans chaque arrondissement composant la 15è Circonscription électorale en soutien aux candidats de Moele-Bénin. Venu en renfort aux candidats de ces Circonscriptions, Ayadji se dit prêt à poursuit son périple de contact en contact avec les populations à la base afin de leur galvaniser une fois encore le moral, les rassurer et les mettre en confiance face aux défis majeurs qui les attendent pour les prochaines élections législatives.

A chaque étape, il détaille très clairement l’offre de législature du parti Moele-Bénin, qui rassure son auditoire. Avec insistance, le leader numéro 1 de Moele-Bénin est revenu sur le crédit aux femmes à travers la rétrocession d’une partie du salaire du député qui sera élu sur la liste du parti. Mieux, il indique que Moele-Bénin est le parti qui accorde plus de priorité aux plus pauvres et aux couches vulnérables dont les personnes en situation de handicap. Par endroit dans la 16e circonscription, malgré la ferveur de la manifestation, Jacques Ayadji a rappelé aux populations que l’argent ne fait pas la campagne. Que ces électeurs n’optent pas pour l’achat de conscience pendant que lui, il est porteur d’un message de vérité. C’est-à-dire de faire la politique autrement.

Il faut rappeler que dans la 15ème Circonscription électorale que TITO Segbegnon, ADELEKE Taoficki, CODO Comlan Serge Yvon Bienvenu, KOUNNOU Cica Marcelline, COSSOU Selomey – Clotilde Emma, TOKE Audrey sont les candidats et AKPOVO Aurore Georgia et SAGBOHAN Mahoutondji Pascaline pour les candidatures exclusivement réservées aux femmes. Quant à la 16è Circonscription électorale, il y a KANGNI Serge Pontius Franck Foly, VIGAN Camille, AILO Kossi Aristide, DAHITO Carlos Gemaël, HOUNDJE Roch Célestin, HOUESSOU Cocou Marius, BADA Geneviève Adégnikè, KOKOYE Sourou Bienvenu et PARAÏSO Marie Noëlle Alexine Lidwine Kpatagnon Omolara et KPONSO Jocelline Prisca Gbetondohoun pour les candidatures exclusivement réservées aux femmes.

Alban Tchalla