Santé et traditions : Comment purifier votre environnement le dernier vendredi de l’année

Le meilleur bain de purification de cette année que je vous suggère, c’est la purification de votre maison, de votre chambre avant de terminer par un bain corporel si vous en avez le 31 Décembre.

On vous parle chaque fois de Tofa sans vous dire le comportement adéquat pour capter les énergies positives de l’année nouvelle. En réalité, le dernier vendredi de chaque année est indiqué pour le bain de votre environnement.

Ce bain consiste à donner l’impulsion sur les travaux de propreté de votre entourage immédiat. C’est à dire, vous allez tout au moins lancer la propreté des lieux et assister la personne responsable dans tous les coins et recoins en faisant vos vœux de bonheur et de prospérité.

1/ nettoyer la cour de la maison, les chambres, les escaliers si vous en avez, et surtout sous le lit, dépoussiérer les meubles, l’armoire ou la garde-robe en dégageant les habits et les objets inutiles, etc.

2/ chercher ensuite quelques feuilles d’hysope (entre 3 -16) où basilic ( kessou-kessou) à triturer dans de l’eau pour asperger tous les coins et recoins des lieux nettoyés.

3/ jeter les ordures et le balai de 100 f de circonstance, y compris les débris des feuilles triturées à la poubelle ou dans un carrefour avec deux pièces de monnaies.

Ce faisant, votre environnement immédiat est sanctifié. Vous avez congédié les cas de maladie et des incidents malheureux de votre vie, pour mieux capter les ondes positives.

La cerise sur le gâteau est que le dernier vendredi de cette année est un jour Hin dans le calendrier lunaire de 2022. Hin signifie la pauvreté et les incidents malheureux de la vie.

En faisant donc ce rituel cette année, dites entre autres dans vos vœux que vous chassez Hin, les maladies, les incidents malheureux. Car, il ne sert à rien de multiplier uniquement les bains de purification corporel chaque année, tout en étant dans un environnement souillé.

Pensez -y ce dernier vendredi de l’année.

Ce rituel est testé et approuvé depuis des millénaires.

Dah Claude Cossi Djankaki

Administrateur civil à la retraite

Chercheur dans le domaine des traditions ancestrales

Chef de Collectivité