Karaté Do : Rock Quenum garde la main pour les 4 prochaines années

Le président réélu, Rock Quenum

Seul candidat à sa propre succession, le président de la fédération béninoise de karaté Do, Rock Quenum a été reconduit. C’est au terme des élections tenues lors de l’assemblée générale élective de l’instance organisée le jeudi 29 décembre 2022, au siège du Cnos Ben. Pour rempiler, le patron du Karaté Do béninois a recueilli 30 voix sur les 42 votants. Il se réjouit de la confiance renouvelée et rassure que nul ne sera de trop pour booster le développement de la discipline au pays. «Les élections sont terminées. Un nouveau bureau se met en place malheureusement sans le maître (Benjamin Soudé, décédé ndlr), notre boussole. Néanmoins je compte sur la maturité des uns et des autres pour que nous puissions faire ensemble le travail immense qui nous attend», a déclaré le président réélu pour un 3e mandat. Il a ensuite précisé que «tant qu’il reste à faire, rien n’est fait», tout en promettant que ce mandat sera placé sous le signe “du nettoyage de la maison Karaté Do et de la promotion des plus jeunes”. «Nous avons longtemps travaillé vers l’extérieur. Cette fois-ci, nous allons nettoyer la maison. Cela suppose qu’on verra avec les hauts gradés comment mettre de l’ordre dans la maison. Nous allons ensuite nous donner les moyens de mieux accompagner les jeunes filles comme jeunes garçons qui font honneur au pays à travers la pratique du Karaté Do. Surtout que les jeux mondiaux de la jeunesse qui auront lieu en Afrique ne sont plus loin, puisque nous ne voulons pas rater ce rendez-vous», a insisté le président Rock Quenum.

Outre le président 10 autres membres ont été élus aux différents postes qui composent le comité exécutif.

Avant les élections, les rapports du président (rapport moral), du Secrétaire général (rapport d’activités) et du trésorier général (rapport financier) ont été passés au peigne fin, puis adoptés.

Photo de famille à la fin de la cérémonie

VOICI NOUVEAU BUREAU DU CE/FBK-DO

Président: QUENUM Rock A.

Premier Vice-Président: N’VEKOUNOU Patrick

Deuxième Vice-Président: KOTO LAFIA Patrick

Secrétaire Général: HOUNTONDJI Julien

Secrétaire Général Adjoint: GAGBEGNON Gabriel

Trésorier Général: DAGNONHOUETON Euloge

Trésorier Général Adjoint: ZOUMEVO Eric

Responsable l’Organisation: AHOUANDJINOU Rodrigue

Responsable adjoint à l’Organisation: COMLAN Charlemagne

Représentant des Arbitres: BOKO Bernardin

Représentante des Femmes: LIGAN Florence.

Anselme Houénoukpo