50 ans d’amitié sino-béninoise: Échanges fructueux entre le président Talon et son homologue Xi Jinping

Le président Patrice Talon et son homologue chinois Xi Jinping

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a échangé ce jeudi 29 décembre 2022, des messages de félicitations avec son homologue chinois Xi Jinping à l’occasion du 50e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Au cours de leurs échanges, le président chinois Xi Jinping a rappelé que depuis la reprise des relations diplomatiques entre la Chine et le Bénin il y a un demi-siècle, les deux pays se traitent toujours d’une manière sincère et amicale et se soutiennent fermement sur les questions concernant les intérêts fondamentaux et les préoccupations majeures de l’un comme de l’autre. Une amitié dont il se réjouit en indiquant que le développement des relations bilatérales connaît un fort élan, avec des résultats de coopération fructueux dans différents domaines qui ont apporté des bénéfices tangibles à leur peuple.

Xi Jinping a également martelé qu’il a fortement apprécié le développement des relations sino-béninoises, et reste disposé à travailler avec le président Talon pour approfondir la coopération dans divers domaines dans le cadre de la construction conjointe de la « la Ceinture et la Route » et du Forum de coopération Chine-Afrique. Satisfait, Patrice Talon s’est dit également prêt à travailler avec le président Xi pour construire une relation bilatérale dynamique et plus forte, et s’est dit convaincu que la coopération indissoluble entre le Bénin et la Chine remporterait certainement des résultats plus importants.

Assise Agossa