UP le Renouveau dans la 21ème CE: Le président Vlavonou peut compter sur le soutien des groupes constitués

Vues : 5

C’est sur le parc de regroupement des véhicules d’occasion de Banigbé dans la commune d’Ifangni que le candidat Louis Gbèhounou Vlavonou a lancé son rouleau compresseur pour les législatives du 08 janvier 2023. Dans la soirée du mardi 27 décembre 2022, les militants et sympathisants du parti Union Progressiste le Renouveau sont allés à la rencontre des candidats de la 21ème circonscription électorale. Louis Gbèhounou Vlavonou, Razack Abiossê, Bissiriou Awaou, Olga Akitobi, Bouraïma Adéchi Sanni, Zannou Albert, Dédjan Alexandre, et Martine Bankolé ont effectué officiellement leur rentrée pour le compte de la campagne électorale des élections législatives du 08 janvier prochain. C’était également l’occasion pour eux de recevoir divers soutiens notamment celui des groupes constitués établis dans la circonscription.

Et c’est à Basile Akodégbé qu’a échu l’honneur de prendre la parole en premier. Au nom du Groupement des acheteurs et transformateurs des produits agricoles de l’Ouémé et du Plateau, Basile Akodégbé a pris l’engagement de travailler avec toutes les forces vives d’Ifangni afin que cette commune donne le meilleur résultat de la 21ème circonscription électorale. Il reste convaincu qu’au soir du 8 janvier 2023, tout Ifangni sera en fête. Quant à Hervé Godonou, représentant des promoteurs des hôteliers de la commune d’Ifangni, la détermination et l’engagement de ses collègues à mouiller le maillot pour un KO retentissant au soir du 8 janvier prochain restent sans faille. Pour sa part, la représentante de GSAPAN, groupement de femmes d’Ifangni lance une mobilisation générale des fils et filles de la 21ème en général et d’Ifangni en particulier pour la victoire écrasante du parti UP le Renouveau: « …Tout ce qu’il nous faut, c’est le courage, la volonté d’essayer, c’est la foi de croire que c’est possible qu’au soir du 8 janvier les résultats vont permettre d’élire les quatre honorables de la 21ème circonscription électorale qui iront au Parlement au nom du parti UP le Renouveau. C’est pourquoi je vous appelle à la mobilisation générale et à prendre d’assaut les hameaux des 3 communes que compte notre circonscription…»

Dans son intervention, Ézéchiel Gangniaho Président de Union révélé d’Igolo lance le défi du meilleur résultat à tous les autres villages de la commune. « …L’Union révélé Finagnon d’Igolo est un mouvement qui rassemble toutes les ethnies représentées dans Igolo. J’ai pris la responsabilité d’aller voir chacun des membres de cette union qu’il est temps que nous nous réunissions derrière notre cher papa le camarade Louis Gbèhounou Vlavonou pour le développement de notre arrondissement et de notre commune. Nous lançons le défi de battre l’arrondissement de Ko-koumolou qui est l’arrondissement de notre papa réputé pour être toujours premier dans la commune… »

Fidèle KENOU