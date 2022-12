Scrutin du 08 janvier 2023: Ayadji emballe tout Azovè pour la cause de Moele-Bénin

Vues : 16

(Il annonce la révolution pacifique du renouvèlement de la classe politique)

Les ténors de Moele-Bénin avec à leur tête, Jacques Ayadji ont investi Azovè ce mercredi 28 décembre la 11è Circonscription. A cet effet, un géant meeting de campagne du parti s’est tenu à la grande place publique, le parc de véhicules d’Azovè.

La ville d’Azovè aux couleurs du parti Moele-Bénin. La délégation de Moele-Bénin a fait le tour de la ville à travers une grande caravane, un défilé marqué par des manifestations des militants de la vague bleue. Venu en renfort aux candidats du parti dans la 11e circonscription électorale, Jacques Ayadji a mobilisé du monde autour des candidats du parti Moele-Bénin. Sur la place publique, il a précisé à son auditoire qu’il n’est pas venu prononcer des discours de démagogie encore moins, faire des promesses non tenues.

Dans un langage de vérité et son franc-parler habituel, les populations ont fortement applaudi la démarche des élites engagées pour l’Émancipation du Bénin. Cette formation politique qui entend faire une révolution pacifique pour le renouvèlement progressif de la classe politique. « Si vous votez Moele-Bénin, vous aurez de nouvelles têtes à l’Assemblée nationale », a laissé entendre Jacques Ayadji. Le parti va aux élections sous le signe de la fierté nationale par l’inclusion. Raison pour laquelle, l’offre présentée prend en compte la création d’un fonds de solidarité par circonscription électorale. Ce fonds sera constitué du cinquième des revenus de chaque député et servira à soutenir les activités génératrices de revenus pour les jeunes et les femmes.

« Je suis venu vous demander de suivre le parti de la vérité. Moele-Bénin, c’est le parti des oubliés de la République. Et les oubliés de la République sont les plus nombreux. Notre liste est composée de jeunes, de femmes et de personnes en situation de handicap », a-t-il révélé. Il a été appuyé dans ses propos par le candidat titulaire du parti Moele-Bénin, Léon Koboudé, qui a aussi fait comprendre que : « Moele-Bénin a décidé de faire la différence. Pour lui, l’inclusion n’est pas un slogan au niveau du parti. Tout le monde peut être pris en compte de la base jusqu’au sommet. Nous sommes un parti de la mouvance, mais la différence, c’est que nous avons décidé de faire passer en premier les préoccupations des populations ».

Alban Tchalla