Mairie de Cotonou : Luc Atrokpo gratifie les 165 Chefs Quartier de motos neuves 

Luc Atrokpo procédant à la remise de moto

De quoi s’agit-il : Le Maire de la ville de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo et son conseil municipal ont doté les 165 Chefs Quartier de la ville de motos neuves afin qu’ils sachent l’importance de leur rôle dans la réussite du processus électoral en cours, dans la mise en œuvre de la réforme de l’état civil et dans la production ou plutôt la coproduction de la sécurité. La cérémonie de remise des matériels roulants s’est déroulée le lundi 26 décembre 2022 au siège de la Direction de la Police Municipale. C’est fort de l’adage un homme, une mission, des moyens que le maire Luc Sètondji Atrokpo a décidé de gratifier les 165 Chefs de Quartier de la ville, avec des motos hommes, dames et même d’un tricycle. Ceci pour permettre à ces différentes autorités d’accomplir la mission pour laquelle elles ont été élues. Un geste qui fait suite à un séminaire de formation et de renforcement des capacités organisé dans la même journée, à l’intention des mêmes acteurs, pour leur faire toucher du doigt, l’importance de leur rôle dans la réussite du processus électoral en cours, dans la mise en œuvre de la réforme de l’état civil et dans la production ou plutôt la coproduction de la sécurité.

Ce qu’en disent les autorités : « Vous avez parlé aujourd’hui de l’état civil, de la sécurité et du rôle du Chef de Quartier pendant les élections. Ce qui fait beaucoup de missions qui vous sont dévolues. Et qui dit mission, dit moyen. Je voudrais remercier le Conseil Municipal, les conseils qui ont accepté que nous puissions mettre ces moyens à votre disposition », a déclaré le Maire Luc Sètondji Atrokpo avant de remercier par la suite le Chef de l’État Patrice Talon qui a œuvré à travers les réformes, pour l’amélioration des conditions des Chefs de Quartier. Abondant dans le même sens, le Premier Adjoint au Maire Randyx Ahoundjinou a invité les bénéficiaires à faire preuve de prudence sur la voie et à respecter le code de la route. Un message qui n’est pas tombé dans les oreilles de sourd selon Léonard Délé Dandjinou, Chef du Quartier Abokicodji et porte-parole des bénéficiaires. Il a remercié le Maire pour le geste qui selon lui, leur permettra de répondre avec plus d’efficacité et de célérité aux sollicitations des populations à la base.

Assise Agossa