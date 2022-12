Handball/Championnat amateur senior Moov Africa: Buffles Hbc s’impose à Flowers-Cnss en finale

Vues : 9

Les Buffles Hbc vainqueurs du Championnat amateur senior Moov Africa

L’édition 2022 du championnat amateur senior Moov Africa s’est clôturée ce mercredi 28 décembre 2022, au hall des arts loisirs et sports de Cotonou. Et comme lors de la Ligue pro de handball, c’est une autre équipe qui a ravi la vedette à Flowers-Cnss Hbc. En effet, après les phases de poules lancées le dimanche 25 décembre, Buffles Hbc et Flowers-Cnss se sont retrouvés pour disputer l’ultime étape. Et contrairement à ce qu’on pouvait s’y attendre quand on connait l’hégémonie des Flowers sur le handball national depuis au moins 10ans, quand on sait que Flowers a infligé une défaite de 11 buts d’écart aux Buffles Hbc à l’entame de la compétition, ce sont les Buffles qui ont été sacrés. Cette formation venue de Parakou avec du caractère a dompté (36-30) les hommes de la Cnss. A la mi-temps, les champions faisaient déjà la marche devant au tableau des scores (15-10). Un retard que l’équipe managée par Aimé Sèbio n’a pas su refaire, offrant du coup la possibilité aux Buffles de toucher le Graal.

Deuxième revers pour les Flowers cette année

Ceci est le deuxième échec des Flowers-Cnss. Déjà lors du championnat professionnel, l’équipe n’a pas pu s’imposer. En finale contre Adjidja Hbc, elle avait été battue et pensait se consoler avec le titre de champion amateur senior. Mais, c’était sans compter avec la rage des Buffles. Un deuxième titre qui échappe aux Flowers.

La fin de règne ?

En tout cas, «c’est la preuve de ce que tout le monde travaille», a laissé entendre Sidikou Karimou, le président de la fédération béninoise de handball, structure organisatrice de ce championnat amateur. Il a également dit sa satisfaction au terme de cette compétition tout en faisant le témoignage de ce que les de jeunes des buffles de Parakou l’ont particulièrement « séduit». «Je suis très satisfait. L’objectif au niveau du ComEx, ce n’est pas que Flowers tombe. L’objectif, c’est que tout le monde soit compétitif et qu’on ne puisse pas connaitre le vainqueur d’une compétition avant que la compétition ne soit allée à son terme. On espère donc avoir sur toutes les compétitions plusieurs favoris et que les vainqueurs changent à chaque fois», a-t-il précisé relatant qu’ «au premier match, quand ils (les Buffles hbc) étaient battus par 11 buts d’écart par Flowers, ils m’ont dit quand on était allé les saluer qu’ils sont venus pour faire le parcours de l’argentine. Quatre jours après, ce sont eux qui gagnent vraiment. On ne peut qu’encourager ce niveau d’engagement».

Bilan satisfaisant pour le Comité Exécutif

Parlant du bilan des activités de cette année, le président a confié le ComEx est également satisfait d’avoir tenu toutes les compétitions statutaires. «Nous avons des sponsors qui ont cru en nous. A la fin maintenant, tout le monde va se reposer et calmement nous allons préparer l’année prochaine. Cette année est une référence et nous avons l’obligation de faire encore mieux l’année prochaine », clôture-t-il.

Anselme HOUENOUKPO