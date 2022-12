Démarrage de la campagne électorale: L’appel pressant de Dossoumou à la 10ème CE et à tous les militants BR

Vues : 3

Eugène DOSSOUMOU

Ex Secrétaire Général du Gouvernement et actuel Secrétaire Administratif Permanent du Bloc Républicain, Eugène DOSSOUMOU a tenu à adresser un message personnel à toute la 10ème Circonscription électorale, dont il est un natif ainsi qu'à tous les militants du parti du cheval blanc cabré. Lire ci-après l'intégralité de son message.

MESSAGE DU SAP/BR, Eugène DOSSOUMOU, A L’OCCASION DE LA CAMPAGNE POUR LA LEGISLATIVE DU 08 JANVIER 2023

· Militantes et militants du Parti BR

· Chers camarades de la 10ème Circonscription électorale

Depuis l’historique conférence des forces vives de la nation de février 1990, le peuple béninois est appelé aux urnes le 08 janvier 2023 pour élire pour la neuvième fois ses représentants à l’Assemblée Nationale. Le parti Bloc Républicain, né de la réforme du système partisan participera pour la deuxième fois de son histoire à cette élection en concurrence avec six autres forces politiques.

Comme vous avez pu le noter, l’élection du 08 janvier 2023 se déroulera dans un contexte de haute compétition. Les militants de chaque parti en devront donc bien s’armer pour affronter cette échéance. Cependant, la détermination pour gagner ne doit pas nous faire oublier que le scrutin dont la campagne s’ouvre ce jour vendredi 23 décembre 2022 est placée, avant tout, sous le signe de la paix. Aussi, toutes les institutions de la République avec le gouvernement du Président Patrice TALON en tête s’évertuent-ils à faire de cette élection une occasion unique d’expression de la fraternité et du vivre ensemble qui caractérisent le peuple béninois.

– Chers Camarades et chers frères et sœurs.

En s’inscrivant dans le registre de la paix depuis sa naissance le 08 décembre 2018, le Bloc Républicain a toujours œuvré à instaurer et entretenir un climat de liberté, de fraternité et de saine émulation entre tous les fils et filles de ce pays en tout temps et en tous lieux. C’est pourquoi, il ne répond jamais à toutes sortes de provocations dont il a été souvent victime par le passé. Le BR demeure toujours dans cette posture de paix et de concorde entre tous les citoyens de ce pays sans distinction de race, de religion ou de confession religieuse. En m’appuyant sur cette posture hautement responsable de mon parti, je lance à nouveau un appel particulier aux fils et filles de la 10ème circonscription électorale à s’inscrire aussi dans la même dynamique de paix, de fraternité et de concorde ; de sortir massivement pour aller voter et de faire du scrutin du 08 janvier 2023 une nouvelle occasion de fête au Bénin et chez nous.

Chers camarades du Bloc Républicain de la 10ème circonscription électorale.

Notre région, en communion avec l’ensemble de la communauté nationale, est invitée à écrire de nouvelles pages de l’histoire politique de notre cher et beau pays, le Bénin. Certes, notre ambition est claire ; très claire : devenir le plus grand parti de notre pays au soir du 08 janvier 2023. Pour réaliser ce dessein, nous devons nous mobiliser davantage et toujours plus pour aller à la conquête de nos compatriotes qui hésitent encore. Le Bloc Républicain est le parti des jeunes et des femmes. Nous ne le dirons jamais assez. Plus de soixante mille (60.000) nouveaux électeurs ont été enregistrés sur toute l’étendue du territoire national. Ils sont essentiellement de jeunes gens et de jeunes femmes ayant récemment atteint l’âge de 18 ans et qui vont voter pour la première fois de leur vie. Ils sont nombreux dans notre circonscription : élèves, étudiants, artistes, artisans, entrepreneurs et producteurs agricoles etc. Il nous appartient d’aller les chercher pour les amener au BR. Je nous exhorte donc à aller à leur rencontre. Montrons-leur que le seul parti où ils peuvent travailler en toute liberté, prospérer et s’épanouir reste et demeure le BR. C’est pourquoi, j’en appelle à nouveau à l’engagement de chacun et de chacune de nous. Notre victoire sera au prix de cet effort qui, du reste, demeure largement à notre portée.

Nous devons également nous souvenir que le défi pour notre circonscription est double. Il s’agit du défi de la paix d’une part, et du défi de la victoire du BR, d’autre part. Les deux défis se tiennent.

Pour moi, notre détermination pour gagner sur ces deux fronts ne fait l’objet d’aucun doute. Toute la campagne devra donc se dérouler dans la courtoisie et le respect des uns pour les autres. C’est notre engagement.

C’est sur cette note d’exhortation que je souhaite bonne campagne à chacun et à nous tous.

Victoire au BR.

Vive la 10ème circonscription !

Vive le Bloc Républicain !

Plus unis, plus forts pour construire le Bénin.

Merci.